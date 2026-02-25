Exatlón México: Rojos o Azules ¿quién gana hoy en vivo la Batalla Colosal?

Hoy martes 24 de febrero de 2026 se juega la Batalla Colosal en el segundo día de la semana 21 de la novena temporada de Exatlón México. Para saber si los Rojos o Azules ganan esta competencia, debes sintonizar la señal de Azteca Uno o bien, puedes dar clic aquí para ver en vivo el programa y todo el contenido del reality deportivo.

¿Dónde ver en vivo hoy Exatlón México 2026?

Para ver quién gana hoy en vivo la Batalla Colosal en el segundo día de la semana 21 de la novena temporada de Exatlón México, deberás sintonizar el canal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas tiempo del centro del país. Los Azules pudieron hacerse con la Ventaja, mientras que, los Rojos ganaron la Villa 360 luego de que Mati Álvarez consiguiera los relevos.

Los relevos que compitieron por el inmueble con lujos fueron Mario Mono Osuna con Ella Bucio en el equipo escarlata, mientras que, en el grupo celeste los que corrieron fueron Ernesto Cázares y Evelyn Guijarro; los elegidos por los Azules fueron tal y como sugirió Terminator, quien les anticipó a sus compañeros que, Sniper tiraría y Golden Boy sería quien recorrería el circuito, palabras que sí sucedieron.

Así será la pelea entre Humberto Noriega y Mario Mono Osuna

Por otro lado, de acuerdo con el avance que se vio tras concluir el capítulo del lunes 23 de febrero de 2026, veremos que Humberto Noriega y Mario Mono Osuna discutirán de manera fea; en este adelanto se escucha cómo es que Prime Time le dice al exfutbolista que no lo ayude, que no se enoje y posteriormente sale el exjugador diciendo que, si no quieren apoyo, pues ya no se los dará.

¿Quiénes son los participantes Azules de la novena temporada de Exatlón México?

Los Azules aún quedan con: Koke Guerrero quien es el tricampeón del reality deportivo, Natali Brito, Evelyn Guijarro, Doris del Moral, Valery Carranza, Katia Gallegos, Alexis Vargas, quien fue el atleta que deberá parar la actividad física durante unos días; Ernesto Cázares y Adrián Leo.

¿Quiénes son los participantes Rojos de la novena temporada que siguen?

Los atletas Rojos que quedan son: Karol Rojas, Mario Mono Osuna, Benyamin Saracho, Jazmín Hernández, Mati Álvarez, Paulette Gallardo quien podría volver a las competencias en la semana 21, César Villaluz, Ella Bucio y Humberto Noriega.