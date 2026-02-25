Recomiendan este té para rejuvenecer tu rostro; ¿qué tanto sirve?

El tema de la vejez es uno que muchas personas padecen desde el ámbito físico hasta las circunstancias anímicas. Por ello, la gente acude a remedios de todo tipo para tratar de mantenerse jóvenes. En este sentido, con una solución totalmente natural, se recomienda acudir al té de caléndula, pues tiene elementos que ayudan a producir colágeno.

¿Por qué el té de caléndula ayuda a rejuvenecer?

Evidentemente se debe aclarar que no es magia o que no se trata de un proceso inmediato o radical, pero la caléndula es una planta medicinal ampliamente utilizada en la denominada herbolaria tradicional. Se caracteriza por sus efectos calmantes, cicatrizantes y desinflamatorios. Es decir, situaciones alineadas al tratamiento de la piel de forma interna y externa.

El consumo constante del té de caléndula ayuda a la regeneración celular, pues sus componentes naturales ayudan a proteger las fibras de colágeno existentes y así favorecer su renovación. Por esta razón toma sentido que existan extractos de caléndula en cremas o ungüentos.

Consumir frecuentemente esta infusión permite un trabajo del organismo desde el interior, lo cual provoca mejoramiento en la elasticidad de la piel, hidratación de la misma y en general se produce una apariencia más luminosa y uniforme. Además, dado que es una fórmula que combate el estrés, eso ayuda a evitar la aceleración del envejecimiento cutáneo.

¿Cómo preparar el té de caléndula para combatir el envejecimiento?

Para la preparación de esta infusión se recomienda conseguir las hojas secas de la caléndula y así preparar el té.

Los ingredientes a utilizar son los siguientes:

Una cucharada de flores secas de caléndula.

Una taza de agua.

Miel o limón (si se desea)

Mientras tanto, la preparación es la siguiente: