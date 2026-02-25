Masterchef México 2026: El grado de estudios gastronómicos CONFIRMADO que necesitas para entrar al casting

El casting de MasterChef 24/7 ya está abierto y sabemos que tienes muchas dudas sobre lo que necesitas para formar parte de la cocina más famosa de México. Una de las preguntas más recurrentes es: ¿tienes que tener algún estudio gastronómico profesional para entrar al casting? Y por fin tenemos la respuesta.

No, no necesitas contar con estudios en cocina. Lo único indispensable es que te guste cocinar, que disfrutes la creación de platillos exquisitos y que no tengas miedo de mostrarte tal y como eres frente a las cámaras. Esta experiencia será 24/7, por lo que deberás dedicar tres meses de tu vida exclusivamente a este magno proyecto culinario.

¿Cómo registrarme en el casting digital de MasterChef 24/7?

Teniendo en cuenta lo anterior, te contamos cómo formar parte de este casting, que es muy sencillo. Solo necesitas dar clic aquí; una vez que lo hagas, deberás llenar todos los campos del formulario, aceptar los términos y condiciones y, por supuesto, enviar tu video. Si la producción decide elegirte, pronto se pondrá en contacto contigo.

Si necesitas una explicación más específica, aquí te dejamos el paso a paso para llenar tu formulario.

¿A qué se refiere el nuevo formato 24/7 de MasterChef?

MasterChef México ha tenido múltiples temporadas: hemos visto celebridades en la cocina, niños participando en la versión Junior e incluso personas comunes buscando un lugar en la cocina más importante del país. Sin embargo, todo esto ocurría principalmente los domingos, cuando los retos culinarios se concentraban en un solo programa que terminaba con un eliminado elegido por los jueces.

En esta ocasión todo cambia, pues ahora habrá cámaras todo el día monitoreando a los cocineros que entren para destacar en la cocina más famosa de México. Podremos ver su día a día, escuchar sus técnicas, observar cómo se desenvuelven de manera natural y, claro, disfrutar de muchas más sorpresas.