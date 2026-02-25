Así puedes descubrir si tu pareja te es infiel gracias a Whatsapp

Las dinámicas de comunicación se encuentran en un punto bastante particular de la historia. Hoy las herramientas digitales permiten que haya posibilidad de hablar con personas en el extranjero, sin embargo también hay muchos detalles de las relaciones con personas cercanas. Por eso, estos consejos se dan según la IA de Google para saber si alguien te es infiel gracias a WhatsApp.

¿Cómo saber si alguien te es infiel vía WhatsApp?

Estos puntos de análisis recaen en aspectos como el cambio de actitudes y comportamientos. Mientras que otros tantos hablan de posibilidades para ajustar temas como la privacidad dentro de la aplicación.

Cambios en comportamientos

Como primer aspecto se puede destacar que cuando una persona es infiel podría acudir a bloquear el chat de WhatsApp, por eso aparecen notificaciones de mensajes pero sin nombre de quien lo envía. En segundo término, hay complicaciones para que te preste su dispositivo, viviendo incluso a la defensiva. Y como último aspecto, algunos ponen el celular con la pantalla hacia abajo, esto para evitar la observación de las notificaciones.

Ajustes de privacidad

La aplicación de WhatsApp permite ciertos ajustes para tener mejor control sobre la privacidad de lo que se escribe en la aplicación, por eso suele ocurrir que los infieles tengan el chat bloqueado, el cual solo se desbloquea entrando en la búsqueda con una contraseña. Por ello podrías observar los chats constantes, que aunque se borren aparecen en los contactos frecuentes. O también se podría investigar si no tiene un chat dual, pues se suelen utilizar cuentas con el mismo número.

Cambios en la comunicación digital

Aquí se resaltan dos situaciones bastante particulares. La primera es que la persona que está siendo infiel, tiene horarios de comunicación bastante extremos a altas horas de la noche o cuando regularmente no usaba el celular. Mientras que el otro es un desinterés por profundizar en temas con la persona a la que se está engañando. Solamente se tratan temas triviales, aunque esté todo el tiempo en línea.

¿Qué dice la Psicología respecto a revisar el WhatsApp de tu pareja?

La recomendación que una disciplina como la Psicología de Pareja sostiene, es que mejor busques la oportunidad de hablar con tu pareja sentimental. Se anima a conseguir un tiempo de diálogo honesto, antes de tomar decisiones drásticas, pues estas en ocasiones rompen totalmente la confianza al invadir la privacidad del otro.