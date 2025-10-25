Gran temor: una mujer resultó aterrorizada al descubrir un demonio en el pozo de su casa

En las redes sociales se hacen virales muchos videos que se relacionan con el terror. En este caso ha comenzado a circular el video de una mujer que segura que en el pozo de su casa había un demonio.

Más Allá del Miedo | Nadia enfermó repentinamente y ahora está poseída por un demonio de oscuridad. Sólo la fe de su familia podrá sacarla adelante. [VIDEO] Nadia fue poseída por una extraña criatura después de tener contacto con un piedra del inframundo. Ahora su cuerpo está en manos de un demonio de alas negras.

Gracias a la tecnología es que se pudo acceder a este material en el que se ve a una extraña criatura que causó mucho temor entre quienes lo vieron.

¿Cómo la mujer captó a este demonio?

Los demonios son entes muy temidos que habitan planos energéticos paralelos al mundo físico y pueden ser invocados o controlados mediante rituales.

A esto se agrega que pueden presentarse de muchas maneras por lo que son pocas las personas que han tenido un verdadero encuentro con ellos y viven para contarlo.

La usuaria @gritos.nad2.0dio a conocer este aterrador video. Quien vivió este momento fue una mujer que afirma haber escuchado ruidos a las afueras de su propiedad por lo que, con cámara en mano, tomó la decisión de salir para ver qué es lo que emitía ese chillido tan espeluznante.

En las imágenes se puede ver que era de noche y no parece haber nadie alrededor. A lo lejos se escucha el silencio se rompe con los lamentos de una criatura, mismos que a pesar de parecer humanos tienen algo de bestial en ellos.

Ante tal situación es que la mujer decide asomarse al pozo que se encuentra seco y quedó paralizada al ver a esa criatura. Este demonio tenía extremidades más largas de lo normal, su piel es tan oscura que incluso se confunde con la oscuridad.

Cuando la mujer decide hablar pues el demonio levantó la cabeza y mostró sus ojos brillantes, mientras lanzó un escalofriante grito.

Dada esta situación es que la mujer salió corriendo a su casa y con mucho temor al haber tenido un encuentro con este demonio.

