Cinco diseños sencillos para las uñas de los pies y lucirlos en invierno
¡No los descuides! Aunque pasan más tiempo cubiertas por calcetines y calzado cerrado, las uñas de los pies también necesitan atención durante el invierno.
Durante estos meses de frío, el cuidado de las uñas de los pies suele quedar en segundo plano. Sin embargo, las bajas temperaturas, la resequedad y el uso constante de calzado cerrado pueden provocar uñas quebradizas, cutículas resecas o cambios en su apariencia , por eso te dejamos las mejores recomendaciones para cuidar de ellos en esta temporada.
Cuidados básicos para unos pies lindos
Una rutina básica de cuidado de los pies es fundamental para evitar problemas de higiene y de apariencia, recuerda lavar y secar bien los pies a diario, hidratar con cremas específicas poniendo atención en cutículas y talones, cortar las uñas de forma recta para evitar encarnaciones y permitir que respiren ocasionalmente sin esmalte. Además, elegir calcetines de algodón y limpios para evitar la humedad y la proliferación de hongos.
Finalmente usa zapatos que no aprieten y con el uso adecuado de calcetines si lo requieren, como opción está el utilizar aerosol o desodorante en polvo.
Cuidar las uñas de los pies en invierno no solo es una cuestión estética, sino también de salud. Con pocos pasos y diseños simples, es posible mantenerlas protegidas y listas para cualquier ocasión, incluso durante los meses más fríos.
Cinco diseños sencillos ideales para la temporada y mantener unas uñitas elegantes.
Francesa clásica minimalista:
Un clásico, este diseño es una línea blanca muy fina sobre una base nude o transparente, perfecta para un look limpio y atemporal.
Tonos neutros mate:
Los colores beige, café claro o gris suave en acabado mate aportan elegancia y combinan con cualquier calzado.
Color vino o borgoña:
Un tono arriesgado y profundo que nunca falla en invierno y da un toque sofisticado sin ser llamativo.
Diseño monocromático con brillo sutil:
Un esmalte nude o rosado con un ligero toque de glitter para un detalle delicado, además es fácil de realizar en la comodidad de tu hogar.
Uña acento discreta:
Todas las uñas en tono natura l y una sola con un pequeño detalle geométrico o punto metálico te ayudarán a salir de tu zona de confort, ya que le dará diversión a tu diseño.
