Reina de belleza ingresa a cirugía tras ser diagnosticada con CÁNCER: “No es el final”

Osmariel Villalobos, compartió a través de redes sociales que habría sido intervenida quirúrgicamente después de obtener el diagnóstico de cáncer de mama. En este post aclaró que dicho diagnóstico y posterior cirugía habrían sido una llamada de alerta de su cuerpo "un 'hasta aquí'".

La ex Miss Venezuela obtuvo este diagnóstico el pasado octubre del 2025, después de que asistiera al médico pues había sentido una "pelotita" en el seno derecho, los doctores le habrían encontrado otra bolita y al hacerle la biopsia resultó positivo a DCIS, cáncer en etapa temprana. Este fue el mensaje completo que compartió Osmariel en Instagram:

"Ayer también elegí soltar lo que ya cumplió su ciclo y no me pertenece.

El cáncer no apareció de la nada.

Fue una alerta temprana.

Fue un límite amoroso.

Un “hasta aquí” que mi cuerpo pidió antes de romperse.

Esta mama no falló.

Me protegió como supo hacerlo.

Hoy la honro… y la libero.

Durante estos meses, rodeada de profesionales que me acompañaron con amor, entendí por qué llegó esta experiencia a mi vida… y también comprendí que podía irse."

También externó que dejaba atrás las formas en las que vivía su feminidad, y agradeció todo el proceso por el que estaba pasando y del que estaba saliendo, aclarando que el procedimiento de la mastectomía unilateral no representaba el final de nada, si no el inicio de una forma distinta de vivir.

"Gracias a Dios por sostenerme en cada paso.

Gracias a mi familia, amigos y a cada persona que me acompañó con amor, oraciones y presencia."

Además adelantó que se sometería a radioterapia, para reducir el riesgo de que el cáncer le regrese.

¿Qué es el DCIS?

El Carcinoma Ductual In Situ (DCIS), según la American Cancer Society, es un cáncer de seno en etapa 0, no invasivo o preinvasivo. "Casi todas las mujeres en esta etapa temprana del cáncer de seno se pueden curar.", y como el DCIS no se propaga por el tejido mamario, este no puede hacer metástasis, sin embargo sí hay cierta posibilidad de que este tipo de cáncer sea invasivo en alguna etapa.

