Estos son los famosos que serán padres este año
Las celebridades nacionales e internacionales van a recibir la visita de la cigüeña a lo largo de este año.
Para este año la cigüeña tiene mucho trabajo en el mundo de la farándula debido a que famosos del espectáculo se convertirán en padres en este 2026. Algunos lo serán por primera vez, mientras que otros han decidido agrandar la familia.
Estos famosos pertenecen a la farándula mexicana pero también al mundo de Hollywood, sin olvidarnos de los influencers . Ante esto es que te vamos a contarla lista de celebridades que serán padres.
¿Quiénes son los famosos que serán padres en este año?
Vamos a comenzar por la farándula mexicana ya que quienes serán padres son:
- Capi Pérez e Itzel Barro anunciaron a finales de diciembre del 2025 que esperan a su segundo hijo.Esto se conoció por medio de las redes sociales.
- Michelle Renaud y Matías Novoa dieron la noticia de que esperan a su segundo hijo en común en septiembre del 2025. Sería el cuarto niño en la familia debido a que ambos tienen hijos de relaciones anteriores.
- Dulce María y Paco Álvarez confirmaron con una sesión fotográfica en Navidad que están esperando a su segundo bebé.
- Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman en noviembre anunciaron que esperan a su tercer hijo. Cabe destacar que en el 2019 pasaron por un mal momento tras la pérdida de uno de sus mellizos.
- Fernanda Urdapilleta y Ramsés Alemán en noviembre anunciaron que esperan su primera hija, la cual nacerá en 2026.
- Mariana González y Vicente Fernández Jr., anunciaron que están en espera de su primera hija juntos, se llamará Isabella y nacerá en febrero.
- Sara Corrales y su esposo Damián Pasquini anunciaron su primer embarazo a finales de 2025. Será una niña llamada Mila.
Los influencers que se convierten en padres
- Mona y Geros: anunciaron que serán papás de su primer bebé, compartiendo la noticia en diciembre de 2025.
- Carolina Romo y Blad Rhoy: la creadora de contenido confirmó en el día de ayer que estaba embarazada de su segundo bebé.
Celebridades internacionales que serán padres
- Úrsula Corberó y el actor argentino Chino Darín esperan a su primer hijo juntos.
- El piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso se convertirá en padre por primera vez junto a la periodista deportiva Melissa Jiménez quien tiene tres hijos.
- Ana Boyer y el extenista Fernando Verdasco esperan a su cuarto hijo, la primera niña para la pareja.
- Por último, tenemos a Hailee Steinfeld y Josh Allen, jugador de la NFL que en diciembre anunciaron que serán padres primerizos.