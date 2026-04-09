Hombre pierde la vida en la Alameda Central de la CDMX

El Diablo Becerril nos narra un hecho trágico que sucedió en la Ciudad de México pues un hombre de 50 años perdió la vida en la Alameda Central de la CDMX. Las personas que iban caminando se percataron de los hechos e intentaron mover al hombre, pero este no respondió ya que había fallecido. Se desconocen las causas y aún no ha sido identificado. Por otro lado, también nos comparte que en Insurgentes y el Eje 10 de la Ciudad hubo una manifestación debido al asesinato de una mujer y a la prisión domiciliaria que le dieron al culpable, el bloqueo se dió porque las personas no están conformes con las medidas cautelares que el delincuente recibió.