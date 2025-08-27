Hombre ofrece animar velorios; así reaccionaron las redes

Los velorios son momentos donde los asistentes están cubiertos de tristeza y melancolía, puesto que perdieron a un familiar, conocido o amigo cercano, por lo que es muy difícil que la alegría y las sonrisas se hagan presentes. Sin embargo, hubo quien lo vio como una oportunidad de negocio.

Es así que un hombre tiene un emprendimiento único, donde ofrece animar esos eventos, buscando alegrar un poco a los asistentes ante tal momento. Gracias a los internautas, las imágenes se han vuelto virales, y ahora el negocio tiene cupo lleno por varios meses.

¿Cómo se llama el emprendimiento?

Los internautas han quedado sorprendidos al ver que un hombre aprovechó los velorios, donde pudo ofrecer animar los eventos con música o entretenimiento de todo tipo, logrando que los y las familiares del difunto se despidan debidamente de su familiar y pasar un buen rato en familia.

El emprendimiento tiene sus redes sociales con el nombre ElCangridelCallao, espacio donde se encargan de subir todos los videos de los eventos que se realizan. Aunque principalmente vemos que llega a fiestas de cumpleaños, recientemente expandió su mercado a los funerales, logrando una gran aceptación.

El negocio es de Perú, pero debido a su gran impacto, ya se ha mencionado en diversos países, logrando una popularidad abismal. Hasta el momento, la cuenta de Tiktok ya tiene más de 512 mil seguidores.

¿Qué ofrece el servicio en los velorios?

Aunque el ofrecer animar los velorios ha sido criticado por muchos usuarios, se sabe que ya tiene cupo lleno hasta octubre, siendo un negocio muy fructífero que rápidamente se ha logrado posicionar en el mercado.

Dentro del servicio, se explica que incluye todo el servicio de sonido, y un cantante que se encarga de animar la fiesta. En las imágenes que se han compartido, podemos ver que los asistentes levantan el féretro y comienzan a girar con él al ritmo de la música.

Al entrar en sus redes sociales no se menciona el costo, ni aumentos en el precio por ciertos servicios. Posiblemente, sea información que se proporciona al hacer la reservación. Sin embargo, es un negocio que nadie pensaría que funcionaría, pero gracias a las redes sociales y a su ingenio han logrado tener cupo lleno por varios meses.