Intento de asalto a chofer en Chamapa-Lechería en Naucalpan

El Diablo Becerril nos narra dos sucesos, uno en el que detuvieron a “El Ronny” y a una mujer; ambos venezolanos, por extorsionar a empleadas domésticas para robar pertenencias. Por otro lado, nos narra como dos autos le cerraon el paso a un chofer en Chamapa-Lechería en Naucalpan, a pesar de que el conductor intentó ir de reversa para escapar los sujetos dispararon y lamentablemente el hombre perdió la vida. Todo ocurrió en el kilometro 20 más 200 con dirección a Toluca. Hasta el momento no hay detenidos por el crímen.