VIDEO VIRAL: Vecino le rompe el parabrisas por escuchar música de Ricardo Arjona; en su estéreo sonaba “Dime que no”

El pasado domingo 11 de enero en la provincia de Chaco en Argentina, un hombre rompió el parabrisas del auto de su vecina debido a que la música que escuchaba estaba en un volumen demasiado alto. Entérate de todos los detalles de esta situación.

¿Por qué un hombre rompió el parabrisas de su vecina?

El hecho registrado en Argentina se está convirtiendo en una situación viral debido a que la mujer a la que el hombre le rompió el parabrisas estaba escuchando la canción “Dime que no”, éxito musical de Ricardo Arjona . De acuerdo con la información que se sabe, el hombre se quejó porque su vecina tenía el volumen demasiado alto, lo que le impedía tomar una siesta. Por otro lado, de acuerdo con el testimonio de la mujer, su vecino la insultó antes de cometer el acto violento.

El suceso fue tan fuerte que la policía tuvo que intervenir e hicieron una invitación para llevar a cabo la denuncia correspondiente pues hubo daños materiales así como una discusión verbal. El video ha generado muchas reacciones entre los internautas, especialmente cómicas ante el hecho.

¿Quién es Ricardo Arjona?

Edgar Ricardo Arjona Morales, mejor conocido como Ricardo Arjona , es un cantante y compositor originario de Guatemala, ha destacado por sus letras poéticas, llenas de metáforas y una filosofía muy peculiar. Cuenta con grandes éxitos musicales como "Historia de Taxi", "Mujeres" y "Dime que no". Es acreedor de un Grammy en la categoría Mejor Álbum Pop Latino por su trabajo en su proyecto musical “A tI”. En 2022 fue nominado en los mismos premios por su trabajo en el álbum "Hecho a La Antigua", sin embargo no ganó en esa ocasión aunque el reconocimiento que ha obtenido por su trabajo de parte de sus fans es enorme.

El artista se ha presentado en escenarios reconocidos de la música como el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chile. Por otro lado, cuenta con grandes colaboraciones junto a otros artistas como Gaby Moreno, Marc Anthony, Kany García, Joss Stone, entre otros.

Su música ha marcado generaciones de todas las edades y sus temas aún continúan siendo canciones emblematicas dentro de la industria musical.