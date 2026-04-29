¿Christian Nodal ya no llena conciertos? Reportan que el cantante “no quería salir hasta ver más gente”

Este fin de semana Christian Nodal se presentó en el Lienzo Charro de Ezequiel Montes, en Querétaro. Y, aunque sus fans han manifestado en redes sociales lo mucho que disfrutaron el concierto, otros usuarios están reportando que el cantante no habría llenado completamente el recinto y que "no quería salir hasta ver más gente".

Aseguran en redes que Christian Nodal no llenó en Querétaro

En varios videos de redes sociales como TikTok se asegura que, aunque la cita para ver a Christian Nodal en Ezequiel Montes era aproximadamente a las 9:30 P.M., fue hasta la madrugada del lunes que el cantante se presentó; algunas versiones indican que Nodal habría salido alrededor de la 1:15 A.M. o incluso hay quienes acusan que el concierto comenzó cerca de las 2:00 A.M.

"Querétaro se la aplicó a Christian Nodal", dice la usuaria Dhalyla Dávila Oficial en uno de los videos que están disponibles y que están recibiendo mayor atención en TikTok. "Estaba vacío, y la poca gente que había estaba enojadísima pues Christian Nodal se tenía que presentar a las 9 de la noche".

En los video se especula que el intérprete de regional mexicano había tardado en salir porque "estaba vacío" o "no quería salir hasta ver más gente". Sin embargo, ninguna de estas versiones ha sido confirmada de manera oficial.

En las secciones de comentarios hay quien afirma ser originario del municipio queretano y confirma que el Lienzo Charro tenía poca ocupación. Otras personas recordaron la declaración que el cantante hizo durante una entrevista a finales de 2025: "el talento no se cancela"; este comentario provocó polémica porque habría sido en respuesta al odio que han enfrentado en redes tanto Nodal como Ángela Aguilar.

Por otro lado, hay varios videos del evento que muestran el recinto aparentemente en ocupación total, una vez que el cantante ya estaba en el escenario. También hay quienes comparten fragmentos específicos de la presentación y se muestran contentos con la experiencia, sin mayores quejas que sean indicio de un retraso.