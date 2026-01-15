Hombre se vuelve viral al revisar los resultados de su examen; su familia celebra con él (VIDEO)

Se trata de uno de los videos más emotivos que las redes sociales han traído en este inicio de año. El protagonista de esta historia es un hombre de Filipinas, mismo que se hizo viral en plataformas digitales luego de soltar en llanto al notar que había superado el examen que recientemente había hecho.

Las historias de superación se han vuelto las más interesantes en las redes sociales, pues es precisamente aquí en donde distintas personas muestran los logros que han tenido en cuestiones de amor, salud, belleza, trabajo y educación. Un ejemplo de ello es este hombre, quien no pudo contener el llanto al ver que había superado su prueba de admisión.

VIDEO: Hombre llora al revisar los resultados de su examen

Fue a través de distintas cuentas de X en las que se mostró un video en donde se muestra a un hombre nacido en Filipinas, mismo que se encuentra revisando los resultados de su examen en su computadora. Después de unos segundos, y precisamente a un lado de su padre, este no soporta la emoción y comienza a llorar.

Un hombre en Filipinas revisa en casa los resultados de su examen de odontología, uno de los exámenes profesionales más difíciles de aprobar. Su padre está a su lado mientras espera nervioso.. Cuando aparece el “APROBADO”, se convierte oficialmente en dentista y su madre, su… pic.twitter.com/6tJjdD3BBE — Cultura Literal (@culturaliteral1) January 13, 2026

Su padre, sin saber qué ocurría, se acercó a la computadora y notó que su hijo había superado satisfactoriamente las preguntas que completaron el examen de odontología. Al ver esto, el hombre mayor corre a su habitación para dar la buena noticia al resto de su familia mientras su hijo se queda frente a la computadora llorando.

Cabe mencionar que el examen de odontología destaca por ser uno de los más complicados de aprobar a nivel profesional, por tal motivo es que el nerviosismo se hizo presente en este hombre, quien después de ver la palabra “aprobado” en su computadora no soportó las lágrimas de felicidad en compañía de su familia.

¿Cómo reaccionaron las redes ante el video de este hombre?

Tal y como se esperaba, el video ha comenzado a generar una serie de reacciones llamativas al respecto . Parte de la comunidad digital consideró que su reacción fue exagerada al tratarse de un “simple examen”, aunque otro sector de la comunidad mostró su encanto por su reacción mientras lo reconocían por su esfuerzo.