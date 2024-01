Viral: Abuelita se hace viral por compartir su look para ir al funeral de sus ex

Las redes sociales nos regalaron otra de esas historias memorables, ya que recientemente se viralizó una abuelita que compartió con su peculiar sentido del humor cómo irá vestida al funeral de sus ex.

La muerte es un tema delicado; sin embargo, todo depende del cristal con que se mire, así lo demostró la abuelita que se hizo viral en TikTok, pues compartió en su cuenta el outfit que usará en el funeral de una de sus exparejas.

El video ya cuenta con miles de me gusta y comentarios favorables, pues la frescura y vitalidad con la que la abuelita aborda el tema resulta bastante peculiar y divertido, sobre todo para una persona de su edad.

Esta no es la primera vez que una mujer de la tercera edad habla tan normal y relajada de un tema tan delicado como la muerte, pues en otras ocasiones se han dado a conocer casos de mujeres que comparten detalles de cómo quieren que sea su funeral.

¿Cómo es el video que viralizó a la abuelita? A través de su cuenta de TikTok, la @laabuelaencantadaa relata que compartirá con sus fanáticos un video para arreglarse para un evento sumamente especial, el funeral de uno de sus exnovios.

En el video comienza mostrando un vestido de tela de gasa en color negro, posteriormente, asegura que llevará un par de aretes con una piedra del mismo color para que haga juego con su atuendo, así mismo muestra una prenda que no se alcanza a distinguir muy bien, pero que asegura se verá muy bien.

“Voy a hacer un ‘Get Ready With Me’ para el funeral de algunos de mis ex… es una poshera, plisada, divina de gasa, preciosa con éste conjuntito que también tiene unos voladitos de gasa y estos aretes que tienen ésta bolita negra para el funeral”, dice la abuelita en su video.

Sin embargo, lo más divertido fue cuando reveló tristemente que todavía no ha muerto ninguno de su ex; sin embargo, dejará listo su vestido para poderlo utilizar cuando eso suceda. Incluso aseguró que le urge ponérselo. “Me encanta este conjunto, bueno todavía no se me murió ninguno, pero qué ganas tengo de usarlo”, agregó.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Como era de esperarse, el video fue muy bien recibido por los internautas, quienes así reaccionaron al video: “Ok, no sabía que ocupaba este GRWM”, “Sé que le va a quedar hermoso señora, pero necesito que lo modele y se ponga en situación: ¿cómo va a entrar? ¿Pañuelo y lágrimas? ¿Lentes oscuros?”, “Escucharon: dijo ‘algunos de mis ex’, o sea que ha de tener varios, muchachas no hay que andar con uno nomás”, “Todavía no se me ocurre ninguno jajajaja casi me ahogo”.