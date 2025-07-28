¿'Ecaterror’? Un grupo de hombres atacó a los clientes de una ‘chelería’ en Ecatepec

Varios sujetos ingresaron armados a un domicilio en la colonia Villas de Guadalupe y atcaron a varias personas. Los hechos ocurrieron en una ‘chelería’ en Ecatepec, donde los gatilleros agredieron contra los clientes del lugar. El ataque que sucedió a las 3 de la mañana cobró la vida de dos personas. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.