Al Extremo | Programa 15 de marzo del 2026

En la emisión de este domingo 15 de marzo 2026, Al Extremo trae los casos que quedaron capturados en cámaras y traídos a Humanos Dando Su Peor Momento con Jorge “El Diablo” Becerril. Además, la bruja Zulema da sus consejos y rituales que se deben de hacer cuando se presenta magia negra, esto y más en el programa de hoy. ¡No te lo pierdas!.