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Al Extremo | Programa 15 de marzo del 2026

Para este domingo aprende a preparar unos deliciosos chilaquiles en chile morita, una receta del chef Rahmar Villegas que te ayudará a conquistar el paladar de tu familia.

En la emisión de este domingo 15 de marzo 2026, Al Extremo trae los casos que quedaron capturados en cámaras y traídos a Humanos Dando Su Peor Momento con Jorge “El Diablo” Becerril. Además, la bruja Zulema da sus consejos y rituales que se deben de hacer cuando se presenta magia negra, esto y más en el programa de hoy. ¡No te lo pierdas!.

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