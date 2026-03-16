¿Piensas que los Osos Pandas son animales muy tiernos y chistosos? Alejandra Carvajal revela datos de estos animales que pocos conocían

Nuestra reportera favorita Alejandra Carvajal nos trae algunos datos sobre los osos pandas, los cuales pueden ser muy tiernos, chistosos, pero, descubre los secretos que tienen estos animales hoy en el programa de Al Extremo de este lunes 16 de marzo de 2026.

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