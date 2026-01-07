Acusan a influencer de incumplir promesa en el Día de Reyes

En el marco de las celebraciones por el Día de Reyes, son muchas las iniciativas y campañas que se han llevado a cabo con el fin de hacerles llegar un obsequio a todos los niños. Sin embargo, un hecho empañó una de esta propuestas y es por eso que las críticas le han llovido a una reconocida influencer .

Se trata de la creadora de contenido conocida como “La Muñeca Diamante de Rubí” quien había dado forma a un acto solidario con el fin de que niños y niñas de bajos recursos pudieran tener un juguete el Día de Reyes. La situación, por varios motivos, se salió de control por lo que ahora la acusan de incumplir su promesa.

¿Qué promesa habría incumplido la influencer?

“La Muñeca Diamante de Rubí” había convocado a su casa, ubicada en Apatzingán, Michoacán, a niños de escasos recursos que no hubieran recibido un regalo en el Día de Reyes. El objetivo era entregarles un presente a cada uno pero la convocatoria tuvo más presentes que lo previsto.

Al parecer, no solo acudieron personas que en verdad necesitaban un juguete para sus hijos sino que, según precisaron algunos internautas, también lo hicieron algunas que llegaban en automóviles nuevos. Por lo tanto, una larga fila tomó forma frente a la casa de la influencer y, ante la falta de juguetes para todos los presentes, comenzaron a criticarla y acusarla de no cumplir con lo prometido.

¿Cuáles fueron las repercusiones en las redes?

En algunas redes sociales comenzaron a viralizarse fotografías y videos que mostraban la larga fila de personas aguardando por un juguete en la casa de “La Muñeca Diamante de Rubí”. En este marco, algunos comentarios apuntaron a la influencer por no cumplir con la entrega de obsequios a todos los que acudieron a su domicilio.

Sin embargo, otros usuarios de las plataformas digitales se mostraron muy molestos al afirmar que hubo gente que no era carenciada y que de igual modo hizo fila para llevarse un juguete que estaba destinado a niños de bajos recursos. La situación ha dado lugar a un gran debate mientras la influencer no se encontraba en su casa ya que se encontraba de viaje y no se había expresado ante lo sucedido.