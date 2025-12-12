VIDEO | ¿Nave extraterrestre en Orizaba? La misteriosa luz triangular que ha paralizado a los habitantes por su increíble visibilidad y claridad

Recientemente, la ciudad de Orizaba, Veracruz, vivió un momento de alta tensión después de que se volviera viral un video en que supuestamente aparece un extraño objeto volador no identificado de forma triangular, el cual sobrevuela la ciudad de manera lenta. La grabación, realizada por habitantes de la zona, desató inmediatamente teorías sobre alienígenas, lo que generó un amplio debate entre los escépticos sobre el tema y aquellos que aseguran que son pruebas fehacientes del fenómeno OVNI.

¿Qué es el objeto triangular que desconcertó a todos?

Dentro del corto video difundido, se puede observar una figura con bordes mecánicos, que avanza de manera uniforme, con una llamativa luz roja ubicada justo debajo del objeto. Es una llamativa luz la que hace pensar a los espectros que solo se trata de una aeronave convencional, aunque los creyentes del fenómeno ovni aseguran que no existen aeronaves o drones con esas características.

Otra cosa que ha llamado la atención de quienes observan el video es la uniformidad con la que el objeto se desplaza, ya que para muchos ese movimiento no es natural ni utilizando estabilizadores.

Reacciones: Entre misterio, burlas y preocupación

Como era de esperarse, las redes se han polarizado, pues mientras algunos usuarios aseguran que podría tratarse de pruebas de tecnología militar no conocida y avanzada, otros apuntan que no es más que un montaje pensado para la atracción de turistas, mientras que otros aseguran que se trata de una aeronave no humana que por alguna razón pudo ser grabada con gran detalle.

Lo que es un hecho es que incluso los escépticos han reconocido que las imágenes son inusualmente nítidas y claras en comparación con videos relacionados con este fenómeno, además de señalar que el comportamiento del objeto no es nada similar a lo que se haya visto antes.