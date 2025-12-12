Elektra tiene a mitad de precio esta potente moto Italika 125Z con 2 años de garantía

Elektra tiene a mitad de precio la moto Italika 125Z, un potente vehículo con 2 años de garantía y características que te van a encantar, sobre todo si estás buscando una motocicleta para trasladarte por la ciudad.

¿Cuál es la moto Italika en remate en Elektra?

La moto Italika en remate es la del modelo 125Z en color gris. Elektra la puso al 50% de descuento por la temporada, pero córrele porque es por tiempo limitado.

Mira cómo es la moto Italika 125Z.|(ESPECIAL)

Según la descripción oficial de la marca, es una moto con las siguientes características:

Tiene una cilindrada de 24 CC : es pequeño, económico y pensado para uso urbano, bastante eficiente para principiantes.

: es pequeño, económico y pensado para uso urbano, bastante eficiente para principiantes. Rinde 34 km/L : es ahorrador en gasolina, considerado muy eficiente dentro de la competencia.

: es ahorrador en gasolina, considerado muy eficiente dentro de la competencia. Tiene transmisión estándar : así es más sencillo manejarla porque tú decides la velocidad.

: así es más sencillo manejarla porque tú decides la velocidad. Soporta hasta 150 kg de peso: pueden ir dos personas no muy pesadas, o bien puedes usarla para trabajo.

¿Cuál es el precio de la moto Italika 125Z en remate?

El precio de la moto Italika 125Z es de solo $21,999 pesos, de un costo original de $42,499 pesos. Una oferta única que no puedes dejar pasar.

Este es el precio de la moto Italika 125Z.|(ESPECIAL/ELEKTRA)

Además, Elektra tiene la opción de pago hasta 24 meses sin intereses de $1,025.62 pesos. O también el Préstamo Elektra con 142 semanas de $300 pesos cada una.

Sea cual sea la forma de pago que elijas, esta moto te convendrá. Pero no olvides comparar precios con otros modelos y verificar cuáles la que más se acomoda a tus necesidades.

Otras ofertas en Elektra

Anteriormente, te compartimos otras motos Italikas con buenos descuentos. Chécalas.