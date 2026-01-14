Influencer se vuelve viral al ser atrapada robando ropa

Una vez más las redes sociales le dan visibilidad a una creadora de contenido pero esta vez no por sus producciones sino por lo que se presume un acto ilícito de su parte. En esta oportunidad, la protagonista fue la influencer y actriz María Belén Patao quien habría sido descubierta robando prendas de vestir.

No es la primera vez que un creador de contenido queda en la mira de la Justicia y son las propias víctimas las que se encargan de exponerlos. Las plataformas digitales que son su medio de vida en muchos casos, terminan convirtiéndose en el espacio en donde se los termina exponiendo.

¿De qué acusan a María Belén Patao?

La influencer se encontraba de compras en una feria de diseña que fue montada en el estadio de Estudiantes de La Plata, en Buenos Aires, Argentina. Sin embargo, como se aprecia en los videos viralizados, algunos comerciantes comenzaron a increparla y a acusarla de haber robado ropa de sus puestos de trabajo.

🇦🇷 Detuvieron a la influencer y actriz kirchnerista María Belén Patao por robar ropa en la feria de la cancha de Estudiantes.



"Feriantes la redujeron al verla llevarse prendas en la cartera; policía halló al menos 10 piezas robadas. Imputada por hurto tentativo." pic.twitter.com/QCIPJzv0Xj — Plaza Romana (@PlazaRomana_) January 13, 2026

“Esta me la acaba de robar a mí de mi puesto”, “No compró nada, se está robando todo” y “Es todo robado, nena”, son algunas de las frases que se les oye decir a los comerciantes visiblemente indignados.

¿Qué sucedió con María Belén Patao?

Mientras las personas increpaban a María Belén Patao, la mujer insistía en que ella había pagado todo pero cuando los comerciantes abrieron su bolso comenzaron a decir que eran cosas que ella robado. En este marco, la influencer afirmó que la habían lastimado en una de sus manos, pero uno de los presentes le pidió que dejara de mentir porque se apreciaba que era una cicatriz vieja.

En este marco, efectivos de la Policía local fueron alertados y llegaron al lugar para constatar las acusaciones. Finalmente, María Belén Patao fue trasladada al Ministerio Público para enfrentar las denuncias vertidas en su contra y ofrecer su versión de los hechos. El episodio quedó registrado en varios videos que circulan en las redes sociales mientras que sus perfiles han sido configurados como privados.