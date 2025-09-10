Joven entrega a su hermana en una secta: Conoce la historia de terror

Entre los usuarios se ha destacado la historia de una joven que entregó a su hermana en una secta, una auténtica historia de terror que ha provocado gran temor entre las personas que ponen atención a todos los detalles que ocurrieron y el desenlace que hubo.

Antes de empezar con el macabro relato, te recomendamos que no la leas solo, ya que podría ser muy terrorífica para todos los usuarios. A continuación, te diremos qué ocurrió y de dónde nació la historia. No te pierdas ningún pequeño detalle.

¿De qué trata la historia?

Todo comienza con unas hermanas gemelas, una se llama Sofía y la otra Eloísa, quienes tenían una buena relación entre ellas. Todo parecía ir bien, hasta que llegaron a la preparatoria, momento donde su amistad se vería perjudicada notablemente, y cada una tendrá su propio círculo de amigos.

Hasta que Sofía leyó el diario de su hermana, descubriendo quién era su amor platónico, para empezar una relación amorosa con él. Acción que se encargaría de distanciarse. Hasta que un día Eloísa, encontró artículos de brujería que eran propiedad de su hermana, por lo que le advirtió a su madre sobre los hechos.

Cuando ambas llegaron a la universidad, Sofía obtuvo una beca para irse a otro estado, mientras que Eloísa, se quedó en casa para hacer su carrera de veterinaria. Meses en los que Eloísa tenía extrañas pesadillas de su hermana realizando rituales.

Posteriormente, Eloísa sufrió un terrible accidente de coche, provocando que ella quedara en coma, momento donde escuchaba a su Sofía, haciendo un ritual para entregar a su hermana en una secta. Aunque parecía que la joven iba a morir, su madre le llevó un amuleto que una señora le recomendó.

Por suerte, una mujer que sabía su condición la ayudó a liberarse de ella, logrando recuperarse milagrosamente, un hecho que los médicos no podían creer. Fue la última vez que la joven en el hospital veía o escuchaba a su hermana.

¿Qué pasó con Sofía?

Dentro de la historia de terror contada por “Relatos de la Noche”, explican que después no supieron nada de la gemela. Hasta que tiempo después fueron a verla al estado en el que estaba, percatándose de un olor fétido que salía de su hogar; en el interior yacía Sofía sin vida.

Al final, descubrieron que la joven nunca estudió, en realidad se dedicaba a hacer rituales de magia negra, donde ella había prometido la vida de su hermana en una secta. Las autoridades dictaminaron que su muerte fue por suicidio.