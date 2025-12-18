Así confirmaron su separación de Luis ‘Potro’ Caballero y Fer de la Mora: ¿Cuál fue el motivo?

Luego de que se instalaron los rumores de que Luis 'Potro' Caballero y Fernanda de la Mora se habían separado, pues ellos salieron a confirmar que efectivamente es así. Para dar la noticia es que eligieron por medio de un comunicado donde dieron a conocer que su relación terminó.

En las redes sociales comenzó a circular una noticia de que ellos habían terminado su compromiso y que esto se debería por una supuesta infidelidad . Así es que ambos decidieron aclarar la situación y brindar detalles de la ruptura.

¿Qué dijeron Luis 'Potro' Caballero y Fer de la Mora sobre la separación?

En el año 2024, Luis 'Potro' Caballero y Fernanda de la Mora, se convirtieron en padres pero la relación ya se acabó por lo que en las historias de Instagram anunciaron que decidieron poner fin a su relación como pareja.

Los dos manifestaron que la decisión se tomó desde “la madurez, el respeto”, por lo que están desmintiendo que haya ocurrido una infidelidad por parte de Caballero.

“En todo momento se ha priorizado el bienestar de nuestro hijo, quien seguirá siendo el centro de nuestras vidas y el vínculo más importante entre nosotros. Continuaremos siempre comprometidos a cuidar y acompañar a nuestra familia, velando por su bienestar y manteniendo un lazo basado en el respeto, el cariño y el apoyo mutuo”, señala el comunicado.

En el mismo documento manifestaron que agradecen la comprensión y el respeto ante esta decisión. Además, afirmaron que no harán más comentarios, ni entrevistas sobre el tema.

Este fue el comunicado emitido.|X

¿Fernanda de la Mora había anticipado la ruptura?

Fernanda de la Mora compartió en su cuenta de TikTok un tierno video donde aparece cargando a su bebé, al que dio a luz apenas el año pasado. Luego de esto es que ella decidió darle una respuesta llamativa a un seguidor.

En ese video se puede leer que un internauta le pregunta por el 'Potro' Caballero y la joven fue tajante al decir,"Ya no está".

