Conoce a Azul Guaita, la mexicana que se robó la atención de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros

Conoce a Azul Guaita, la mexicana que se robó la atención y la mirada de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros. Esta artista se viralizó en redes sociales debido a que fue la única que cruzó miradas con el Conejo Malo durante su espectáculo, todo esto se dio en el show del pasado 16 de diciembre.

Las cámaras pudieron captar el momento exacto en el que, Azul Guaita estaba bailando al ritmo de Bad Bunny , quien cantaba Veldá, y aunque ambos estaban separados por un muro dentro del escenario de La Casita, los dos estaban recargados en la misma pared, sin embargo, el cantante puertorriqueño fue quien volteó a verla y le sonrió para terminar por verla por varios segundos.

Azul Guaita le respondió con una mirada bastante coqueta y con una sonrisa, lo cual dejó ver que ambos tuvieron una conexión que se generó de manera natural y que, aunque apenas duró unos segundos, estos fueron suficientes para que el público, y las redes sociales se emocionaran; tras este momento, el Conejo Malo regresó su atención a los asistentes para seguir con su concierto.

¿Quién es Azul Guaita, la chica que se robó la atención de Bad Bunny?

Azul Guaita cuenta con 24 años de edad, nació el 21 de julio de 2001, y aunque es mexicana, sus raíces son una mezcla cultural ya que sus padres son argentinos y gran parte de su niñez y adolescencia, la vivió en República Dominicana. De acuerdo con algunos medios, tiene un acercamiento directamente con la actuación y este interés se dio desde muy temprana edad.

Cuando estaba en la prepa decidió iniciar su camino actoral, y aunque no le fue del todo bien porque su padre no la apoyaba del todo, al final terminó cimentando su futuro. Fue a los 17 años cuando despegó su carrera profesional al entrar formalmente en la televisión, y desde entonces su carrera no ha dejado de crecer.

Ha participado en varios proyectos, series y novelas, pero, además de la actuación, esta actriz también es influencer, y ha participado en campañas de moda, donde comparte su estilo de vida; sin embargo, su presencia en el concierto de Bad Bunny fue quizás una situación que coloque su nombre con más fuerza en internet.