15 canciones navideñas para poner en Nochebuena: los links directos a Spotify y YouTube

La emoción por la cena de Nochebuena empiezan desde los preparativos y las canciones navideñas son una excelente alternativa para contagiarse con el espíritu de este festejo. Basta con tener una playlist selecta con villancicos que ya son un clásico, pero también con sencillos modernos que se han convertido en referentes para las nuevas generaciones.

1. All I Want for Christmas Is You, Mariah Carey

El "himno oficial de la Navidad" y una excelente apuesta para subir el ánimo cuando la noche va empezando.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-es/track/0bYg9bo50gSsH3LtXe2SQn

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=yXQViqx6GMY&list=RDyXQViqx6GMY&start_radio=1

2. Last Christmas, Wham!

Un clásico que nunca falla y que todos reconocen desde que empieza a sonar la melodía.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-es/track/2FRnf9qhLbvw8fu4IBXx78

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=E8gmARGvPlI&list=RDE8gmARGvPlI&start_radio=1

3. Santa Tell Me, Ariana Grande

Aunque pertenece a los "villancicos modernos" ya se ha convertido en un tema imperdible para darle un toque ligero a la Nochebuena.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-es/track/0lizgQ7Qw35od7CYaoMBZb

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=nlR0MkrRklg&list=RDnlR0MkrRklg&start_radio=1

4. Jingle Bell Rock, Bobby Helms

Ideal para sonar de fondo mientras degustas tus recetas preferidas para comer en Navidad, además de que es una de esas canciones que te recuerda inmediatamente a un momento divertido porque suena en la película de "Mean Girls".

Spotify: https://open.spotify.com/intl-es/track/7vQbuQcyTflfCIOu3Uzzya

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Gqwk7uR1BI8&list=RDGqwk7uR1BI8&start_radio=1

5. Feliz Navidad, José Feliciano

Arma tu playlist navideña con éxitos para todos los gustos (y edades) con esta letra que seguro más de uno se sabe completa.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-es/track/7taXf5odg9xCAZERYfyOkS

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=0UVUW11FENs&list=RD0UVUW11FENs&start_radio=1

Ponle ritmo a la cena de Nochebuena con estas canciones navideñas|Canva

6. It's Beginning to Look a Lot Like Christmas, Michael Bublé

Esta es una de esas melodías que todos relacionamos con la cena de Nochebuena y además inunda el ambiente de elegancia por sus sonidos tan delicados.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-es/track/3it2BvJfyhPEWF3kD2TZJ1

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=QJ5DOWPGxwg&list=RDQJ5DOWPGxwg&start_radio=1

7. Rockin' Around the Christmas Tree, Brenda Lee

Si no quieres que tus invitados se aburran, pero tampoco te agrada la idea de que la música está al máximo, esta es ideal para mantener el ánimo a todo lo que da.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-es/track/2EjXfH91m7f8HiJN1yQg97

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=TFsZy9t-qDc&list=RDTFsZy9t-qDc&start_radio=1

8. Santa Claus Is Coming to Town, Jackson 5.

Esta es una de las canciones navideñas que le gustan a chicos y grandes porque tiene ritmos alegres y ligeros.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-es/track/2QpN1ZVw8eJO5f7WcvUA1k

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=nYmPZrvThW8&list=RDnYmPZrvThW8&start_radio=1

9. Blanca Navidad, Luis Miguel

Esta selección de música para la cena de Nochebuena también tiene opciones en español y no podía faltar Luis Miguel (que tiene varios éxitos similares).

Spotify: https://open.spotify.com/intl-es/track/77J6wE54qpAb2iGegfCVFu

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=S8_b_6WH5kI&list=RDS8_b_6WH5kI&start_radio=1

10. Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!, Dean Martin

Una melodía que se acopla perfecto al ambiente tranquilo que hay después de comer, cuando ya todos los invitados están platicando.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-es/track/2uFaJJtFpPDc5Pa95XzTvg

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=2TA3IKH8Y5c&list=RD2TA3IKH8Y5c&start_radio=1

Lúcete con tus invitados y presume esta playlist de canciones navideñas clásicas y modernas|Canva

11. Noche de Paz, Villancicos tradicionales

Si hay una canción que todos asocian con los abrazos en Navidad y mientras abres los regalos, definitivamente es este villancico clásico.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-es/artist/42X1qZNevUKJPWwORVsPXQ

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=0WAc4qz3UvQ&list=RD0WAc4qz3UvQ&start_radio=1

12. Underneath the Tree, Kelly Clarkson

Perfecta para inyectar de energía y buenas vibras a todos tus invitados (y hasta animarlos para la parte del brindis).

Spotify: https://open.spotify.com/intl-es/track/3nAp4IvdMPPWEH9uuXFFV5

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=YfF10ow4YEo&list=RDYfF10ow4YEo&start_radio=1

13. Campana sobre campana, villancico popular

Desde la víspera de Nochebuena este villancico ya suena en las calles y centros comerciales.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-es/track/1uG3IRLMcU6TT7KDL5ZzwE

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=IhO3Y1unYGE&list=RDIhO3Y1unYGE&start_radio=1

14. Mistletoe, Justin Bieber

Otra alternativa de canciones navideñas que son modernas y contagiosas, es este éxito que se adueña de las playlists festivas cada año.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-es/track/54K9GOVJqIaDZNXLnnxiKc

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=LUjn3RpkcKY&list=RDLUjn3RpkcKY&start_radio=1

15. Silent Night, Frank Sinatra

Para esos momentos donde la cena de Navidad ya va terminando y quieres que el ambiente se vuelva cálido.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-es/track/5yNgdD8E6WruhULb4n2Con

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=OvJ1HlJCd9Y&list=RDOvJ1HlJCd9Y&start_radio=1