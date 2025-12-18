Christian Nodal toma inesperada decisión contra su violinista ¿por orden de Ángela Aguilar?

Christian Nodal estuvo envuelto en un nuevo escándalo debido a que se lo relacionó sentimentalmente con su violinista, Esmeralda Camacho, quien lo acompaña en su gira "Pa'l Cora Tour".

Los rumores se dieron debido a que en las redes sociales comenzaron a circular videos de conciertos en los que se los ve intercambiando algunas sonrisas y gestos de mucha complicidad, así es que muchos lo interpretaron como señales de qué estaban naciendo un nuevo romance.

En las últimas presentaciones del cantante mexicano, no se vio la presencia de la violinista y de manera inmediata comenzaron a surgir versiones de qué podría haber sido despedida por presuntos celos de Ángela Aguilar. Oficialmente no hay nada confirmado por las partes involucradas, pero el tema ya fue instalado y se tejen muchas teorías en las redes sociales.

¿Christian Nodal ya no sigue a su violinista en Instagram?

En el marco de estos rumores ha surgido una nueva polémica ya que los seguidores constataron que Christian Nodal, ya no sigue en Instagram a Esmeralda Camacho por lo que las teorías siguen creciendo.

La actitud del cantante sin dudas ha alimentado mucho más los rumores de que hay una tensión profesional y sentimental que nació en su gira reciente. Por el lado de la violinista, en su en su cuenta de Instagram aún está siguiendo a Nodal por lo que siguen las especulaciones.

Una de las teorías de los usuarios de redes sociales, es que este gesto es una señal de que hay un distanciamiento entre ambos debido al escándalo que se ha generado.

¿Ángela Aguilar le ordenó a su esposo que no siga a su violinista?

Como era de esperarse Ángela Aguilar no quedó fuera de esta polémica ya que en redes sociales y ciertos programas de YouTube, es señalada como quien fuera responsable del despido de la violinista.

Las versiones que circulan manifiestan que Esmeralda se habría burlado de Ángela en el escenario por lo que se sintió incómoda y hubo tensiones dentro del equipo de Christian Nodal.

Todas estas son meras especulaciones debido a que no hay nada confirmado por los involucrados pero el nombre de Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue permaneciendo en el escándalo.