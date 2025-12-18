El horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 18 al 21 de diciembre: las impactantes predicciones de cada signo

Mhoni Vidente reveló hoy el horóscopo para el fin de semana, del jueves 18 al domingo 21 de diciembre, con predicciones alentadoras para la mayoría de los signos, pero también con advertencias que debes considerar, sobre todo si quieres cerrar el año con broche de oro.

Si quieres saber cómo te irá en la suerte del amor, el dinero, el trabajo y la salud, continúa leyendo las visiones de la famosa astróloga.

ARIES

Tendrás muy buena suerte este fin de semana. Según Mhoni Vidente, habrá mucho trabajo estos días, y luego vas a tener todo el día libre para descansar y poder gastar tu dinerito. En la salud, por el contrario, estás delicado, te duele mucho la cabeza y tienes que buscar la estabilidad para solucionarlo. Descansa, no pienses de más. Tu mejor día será el viernes 19 de diciembre. Tus números mágicos: 02,18, y 63.

TAURO

El lunes será tu mejor día, pero el fin de semana tienes algunos acontecimientos clave. Tienes que dejar de ayudar a los demás cuando no te lo piden. Hay comentarios negativos a tu alrededor; aléjate de las personas que lo dicen. Limpia tu espacio en casa, deshaste de las cosas que no necesitas, busca la tranquilidad, disfruta de las reuniones y de la familia, pero, sobre todo, empieza a hacer lo que quieres. Tus números mágicos son: 05, 14 y 62.

GÉMINIS

Estás muy presionada. No disfrutas las cosas que ocurren a tu alrededor. Este fin de semana no será la excepción, pero puedes hacer algo para detenerlo; siéntete segura, hay cambios y tienes que recibirlos con actitud positiva. Tu mejor día es el domingo. Tus números mágicos: 12, 20 y 56.

CÁNCER

Eres cariñoso por naturaleza, pero has llegado a tu límite. Si quieres recuperarte, necesitas ahora recargar energías; no esperes nada de nadie y dedica el fin de semana para ti. Aprende a decir no, porque el 2026 vienen cosas buenas relacionadas con la comunicación. Tu mejor día es el lunes 22 de diciembre. Tus números de la suerte son: 08, 17 y 45.

LEO

La felicidad llega a ti, pero debes cuidarte de los gastos, estás llegando a tu límite. Detente y piensa en tus finanzas, sobre todo con los regalos de Navidad. No prestes, no te comprometas a llevar cosas caras. En el amor, hay pasión y fuego dentro de ti. Tu mejor día será el viernes 19 de diciembre. Tus números mágicos son: 10, 11 y 38.

VIRGO

Estás de suerte y atraes la abundancia; quieres compartirla con todos y harás bien a los que te rodean. Estas buenas acciones se te regresarán con dinero y adobe suerte. Tus números mágicos: 06, 27 y 29.

Mhoni Vidente reveló los números mágicos y los días de la suerte para todos los signos. Los horóscopos del fin de semana.|(FACEBOOK / MHONI VIDENTE / CANVA)

LIBRA

El mejor día será el lunes 22 de diciembre, pero el fin de semana hay destellos de suerte. Estás con buena actitud y cerrarás el año con buena suerte. Estarás disfrutando estos días con tu familia y compartirás un poco de esta suerte. Sin embargo, tu punto débil es la salud de tu garganta, cuídate. También debes poner límite y ver más por ti, buscar mejorar tu apariencia, en el amor y tu actitud. Tus números de la suerte: 04, 23 y 66.

ESCORPIO

Mhoni Vidente predijo una buena energía para el signo de Escorpio en el fin de semana y lo que resta del mes de diciembre de 2025. Habrá oportunidades laborales, de patrimonio y en el amor, pues te buscará un amor del pasado, pero ya no te gusta. El truco es invertir en ti mismo, así llegarán las cosas solas. Ve al dentista, cuida de ti. Tu mejor día es el viernes 19. Tus números de la suerte: 05, 13 y 47.

SAGITARIO

Es tu temporada de cumpleaños. Celebra con tus seres queridos y aprovecha de las fiestas navideñas. Tu lado frágil es que estás confiando demasiado en las personas equivocadas, intenta ser más discreto. Tu fin de semana será estable, alegre, pero debes preocuparte menos de las opiniones de los demás. No esperes nada de nadie. Tu mejor día será el 21 de diciembre. Tus números de la suerte son: 13, 40 y 99.

CAPRICORNIO

Estarás de trabajo el jueves y viernes, todavía tienes pendientes qué hacer, pero el fin de semana estarás relajado y debes aprovechar el tiempo para recuperarte. Tu era está por entrar el 21 de diciembre, por lo que debes estar preparado. Cuida tu consumo de alcohol y los corajes, porque estás sensible del estómago. Tu mejor día es el 21 de diciembre. Tus números de la suerte: 03, 16 y 72.

ACUARIO

Estás estable económicamente, ¿piensas en un viaje? Hazlo. Estás buscando lo que quieres. Tu mejor día será el viernes 19 de diciembre, así que podrás disfrutar de un fin de semana lleno de buena suerte. Tus números mágicos: 09, 15 y 67.

PISCIS

Deja atrás los problemas hormonales, te están afectando demasiado y harán que pases una pesadilla. Este fin de semana busca modificar tu forma de pensar, mira con otros ojos y busca un presente mejor para que tu futuro sea florecedor. Ya no pienses tanto en tus planes, hazlo de una vez. Busca una pareja, cambia de empleo si no estás cómodo y pon tu negocio. Tu mejor día será el 20 de diciembre. Tus números mágicos: 12, 24 y 48.