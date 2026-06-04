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Blanca Martínez “La Chicuela” platica con el nuevo vocalista de Junior Klan rompe el silencio: Así vive su llegada a la legendaria agrupación

Los nuevos integrantes compartieron cómo ha sido integrarse a una de las agrupaciones más reconocidas del género.

Los nuevos integrantes de Junior Klan compartieron sus primeras impresiones tras incorporarse a la reconocida agrupación. En especial, el nuevo vocalista confesó sentir “un nerviosismo del bueno” al formar parte de un proyecto con tanta trayectoria. Además, destacó el profesionalismo, la experiencia y el compromiso que caracteriza a cada uno de sus compañeros dentro del escenario.

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