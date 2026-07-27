La Pura Sabrosura descubre un rincón de España en la Roma Norte con tortillas de huevo desde 70 pesos
La gastronomía española conquista la Roma Norte con recetas tradicionales y tortillas para todos los gustos.
La Pura Sabrosura visitó un restaurante de comida española tradicional en la Roma Norte, donde la tortilla española es la gran protagonista del menú. El lugar ofrece distintas versiones de este platillo, con precios que van de los 70 a los 480 pesos, además de una propuesta enfocada en mantener el sabor clásico de la cocina española.