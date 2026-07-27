¡TODO MAL! La primera degustación de la noche en MasterChef 24/7 dejó sensaciones negativas en la búsqueda del Pin del Chef
Los mejores platillos de la noche avanzarán para pelear por el Pin del Chef y un lugar como finalista.
La primera degustación será clave para el rumbo de MasterChef 24/7 pues además del Pin del Chef, se entregó el primer Pin Negro. Solo los Cocineros que logren convencer a los jueces mantendrán vivas sus aspiraciones de conseguir la Salvación esta semana y asegurar su pase como finalistas aunque esta noche nada salió como esperaban.