La botana de La Pura Sabrosura: gomitas, fruta y mucho sabor para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ 

La Pura Sabrosura presentó una colorida botana ideal para disfrutar el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Preparada con fruta fresca, gomitas y una combinación de ingredientes llenos de sabor, esta opción busca reunir a familiares y amigos frente a la pantalla para vivir la emoción del futbol con un antojito divertido y muy mexicano.