Mujer intentó quitarse la vida en inmediaciones de Calzada Ignacio Zaragoza sobre las vías del metro Agrícola Oriental
Elementos de emergencia acudieron rápidamente para atender una delicada situación en la zona oriente.
Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia ocurrió sobre Calzada Ignacio Zaragoza, cerca del puente de Mexico City Metro en la estación Agrícola Oriental, luego de que una mujer cayera a las vías del tren tras un intento de rescate por intento de suicidio. Bomberos y policías lograron atender la situación y la víctima fue trasladada de emergencia a un hospital, aunque su estado de salud permanece desconocido.
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