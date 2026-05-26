Al Extremo | Programa 26 de mayo del 2026

Al Extremo volvió a generar conversación con una emisión cargada de polémica, reflexión y sabor. Conductores hablaron sobre el enfrentamiento con Presidencia, mientras Carlos Jiménez presentó un presunto feminicidio en el Estado de México. Además, María José defendió las modificaciones corporales y “La Pura Sabrosura” sorprendió con enormes sopes de hasta medio kilo en La Merced.