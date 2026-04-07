¡Impresionante! Captan el supuesto vídeo más nítido de la luna en el espacio

Adam Kyle Jackson ha publicado en su cuenta de instagram un video sobre la luna llamado “Moon Approach” en el cuál se pueden ver detalles de la luna como cráteres, sombras, relieves y detalles muy claros sobre este único satélite natural de la Tierra. Sin embargo, muchos usuarios han pensado que este video fue tomado por la NASA pues la misión Artemis II se encuentra actualmente en el espacio, pero no es así ya que el clip no es en realidad un video sino un movimiento de desplazamiento sobre la imagen de la luna.

¿Cómo se logró realizar el video “Moon Approach”?

Como te comentamos, este video no fue tomado por la NASA, incluso el mismo Adam Kyle Jackson lo aclaró en sus historias de instagram diciendo “La gente sigue robando mi video y afirmando que mi foto de la luna es una grabación real de la NASA”. Por otro lado, reveló cómo fue que logró hacer ese video que está generando miles de reacciones en redes sociales.

De acuerdo con el fotógrafo el clip fue hecho con 1000 fotogramas tomados con una cámara a través de un telescopio Takahashi TSA-120 y un extensor Takahashi 1.5x en una montura ZWO AM5 lo que dió como resultado una imagen de la luna de 40 megapíxeles. Este proceso consistió en una técnica de astrofotografía, la cual consiste en capturar objetos celestes del espacio con cámaras muy profesionales y especializadas, mismas que se adaptan a telescopios para visualizar elementos en el espacio. Actualmente el video ya tiene en instagram más de tres mil likes.

Fotografía de la luna de la NASA

A pesar de que el video que circula en redes sociales sobre la luna no fue capturado por la NASA, lo cierto es que en la misión Artemis II sí logró capturar imágenes reales de la luna, misma que ya le está dando la vuelta al mundo, pues capturaron cómo es que se ve la Tierra poniéndose tras la luna así como otra imagen de la luna eclipsando al sol. Esto sin duda es un hecho histórico ya que luego de más de 50 años de que el hombre viajó al espacio es ahora que la Tripulación de la misión Artemis II se ha convertido oficialmente en la primera en capturar esto en una exploración espacial y compartirlo con los humanos.

Hasta el momento se prevé que los astronautas hagan el retorno aproximadamente el 10 de abril y que el amerizaje sea en el Océano Pacífico. Este hecho ha mantenido a todo el mundo con demasiada tensión por saber cuáles serán los próximos descubrimientos y el reporte final que se haga sobre este viaje espacial.