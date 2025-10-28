Mamá droga a su hijo y después lo mata; esta es la terrible historia

Parte de la realidad en tiempos modernos indica que es muy complicado sorprenderse con las diversas historias que llegan diariamente. Sin embargo, este acto realizado por la mamá de un joven es impactante en todos los sentidos. La mujer admitió que ella le quitó la vida a su hijo, esto porque él mismo se lo pidió. A continuación están todos los detalles del tremendo crimen.

Yolanda Saldívar se queda en la cárcel a 30 años del asesinato a Selena [VIDEO] Yolanda Saldívar, quien fue presidenta del Club de Fans de Selena Quintanilla, fue condenada a cadena perpetua hace tres décadas luego de dar muerte a la afamada cantante.

Te puede interesar - ¿Qué pasó con este hombre que mató a toda su familia para quedarse con la herencia?

Te puede interesar - ¿Cómo sucedió el asesinato de este hombre a manos de una modelo famosa?

¿Por qué esta mamá mató a su propio hijo?

La historia llega desde Canadá, específicamente de Ottawa. Allí se confirmó el crimen realizado por una señora de 40 años, quien admitió que mató a su hijo por petición del propio muchacho. Con 17 años, se indica que Austin Dean Pikaart le dijo a su madre que no quería cumplir 18 años y le hizo prometer que lo mataría.

Dicho deseo fue cumplido por Katie Austin Lee, quien una noche antes de que llegara el cumpleaños del joven, lo drogó con un sedante que le permitiera no sentir las heridas que le provocaría. Y es que le cortó las muñecas y el cuello para posteriormente llamar a la policía.

Esta señora fue la que llamó a emergencias indicando que su hijo había sido apuñalado, por ello el operador mandó patrulleros de la zona a inspeccionar. Cuando llegaron al hogar, la mujer estaba con un cuchillo en la mano, el cual se negó a soltar. Ante dicha situación y negándose al arresto, los oficiales activaron el taser que llevaban para inmovilizarla.

¿Por qué Austin le pidió a su mamá que lo matara?

Algunos reportes indican que el plan principal era que ambos terminaran sin vida. Los sedantes que Austin se tomó también los consumió la madre, pero no logró matarse. Ante eso, con todas las pastillas encima y una realidad bastante alterada, decidió cumplir con el último deseo de su hijo… quien seguía esforzándose para respirar.

Se indica que el joven no quería entrar a la edad ni a la vida adulta, por ello hizo la tan peculiar petición a Katie. Ante eso, se reporta que Austin era fanático de la lectura, los videojuegos y la ciencia. Era alguien sensible, sin embargo su cabeza se perturbó por la idea de ser adulto.