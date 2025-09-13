Una conocida modelo citó a un hombre para una cita y luego lo mató

Un increíble hecho fue protagonizado por una modelo y ex actriz de cine para adultos. Pues la mujer fue sentenciada por asesinar a un hombre que había conocido en redes sociales.

La mujer es Chelsea Perkins, de 35 años, de Alexandria, Virginia, “fue sentenciada a 270 meses, es decir más de 22 años de prisión, por el juez de distrito de Estados Unidos, Solomon Oliver Jr.

¿Cómo la modelo de Onlyfans asesinó al hombre?

De acuerdo a lo que informaron desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Chelsea Perkins fue declarada culpable en mayo por el asesinato en segundo grado por usar, portar y descargar un arma de fuego durante y en relación con un delito de violencia en propiedad federal.

“Se le ordenó cumplir cinco años de libertad supervisada después del encarcelamiento”, escribió el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado.

La investigación arrojó que en marzo de 2021, la modelo de Onlyfans condujo el automóvil Smart de su esposo desde Virginia hasta Ohio para reunirse con la víctima, Matthew Dunmire, de 31 años.

💥#Breaking 🔪 A former Coast Guard vet & adult performer, Chelsea Perkins, was just sentenced to 22½ years in federal prison for luring a man she accused of rape to a secluded woods in Ohio & shooting him in the back of the head. The killing occurred in 2021 after she claimed he… pic.twitter.com/uuakQDOWgT — Nightcap Crimes (@NightcapCrimes) September 12, 2025

“Después de que ella lo recogió, pasaron la noche en una casa de alquiler de vacaciones. En la mañana del 6 de marzo, Perkins llevó a Dunmire al Parque Nacional del Valle de Cuyahoga en Valley View, Ohio”, señalaron las autoridades.

En el auto pasaron por un cementerio, atravesaron profundos barrancos y se desviaron del sendero hacia una zona boscosa.

“Mientras estaba en los terrenos de esos parques federales, Perkins usó un arma de fuego cargada que trajo consigo y le disparó a Dunmire en la parte posterior de la cabeza, matándolo”. Posteriormente, abandonó el lugar y “condujo hasta Michigan para hacerse un tatuaje de una soga en el antebrazo antes de regresar a Virginia”, agregó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

¿Cómo encontraron el cadáver?

El cadáver fue hallado por excursionistas varios días después del asesinato. La investigación fue dirigida por “la División de Cleveland del FBI, la Oficina de Investigación Criminal de Ohio, la Rama de Investigación del Servicio de Parques Nacionales, el Departamento de Policía de Valley View y el Departamento de Policía del Parque Nacional del Valle de Cuyahoga”, precisó el Departamento de Justicia.

