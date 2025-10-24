Mujer celosa intenta apuñalar a su esposo pero policía la electrocuta para calmarla: VIDEO

Las escenas de celos siempre han sido temas que generan morbo, sin embargo siempre existen casos específicos que sorprenden por la intensidad del conflicto. En este particular video se percibe cómo una mujer celosa manejaba un cuchillo y amenazaba con ejercer violencia con dicho artefacto. Sin embargo, los oficiales controlaron la situación con base en una descarga eléctrica. Esta es la historia completa.

¿Por qué esta mujer celosa tuvo que recibir una descarga eléctrica?

Este reporte indica que una mujer entró a su domicilio para amenazar a su esposo por un ataque de celos. Ante dicha situación, los vecinos llamaron a la policía para calmar la situación. En ese sentido, la mujer nunca soltó el cuchillo con el que se paseaba intimidante, pues incluso delante los oficiales que le advertían con un táser, hizo caso omiso de las indicaciones.

Los que vieron todo el conflicto aseguraron que esta persona ya se había hecho daño con el cuchillo y amenazó a todos, gritando que cualquiera que se acercara, sería lastimado con el arma punzocortante. Sin embargo, la porción del video donde se percibe el momento más tenso es cuando ni ante las indicaciones de los uniformados se amedrentó esta ciudadana.

Aunque no está del todo confirmado por parte de los primeros reportes, parece que este fue un caso más de violencia intrafamiliar. Algunos hablan de un ataque de celos, pero las investigaciones correspondientes están en curso, pues la mujer ya se encontraba afuera de su domicilio amenazando a todo el que se acercara.

Mujer celosa recibe descarga eléctrica: ¿está permitido esa arma en México?

El caso aquí presentado ocurrió en Tucurinca, Colombia. Ante eso, se percibe que los oficiales le dijeron a la mujer en repetidas ocasiones que se calmara y bajara el cuchillo. La negativa provocó que se activara la descarga eléctrica, sin embargo su uso es exclusivo de la policía. Por ello, nadie más (a menos de que se justifique ante la ley) puede cargar y mucho menos utilizar este artefacto.