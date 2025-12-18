Mototaxi se convirtió en trineo de Santa Claus: VIDEO

Lo viral en México siempre trae consigo sorpresas de tamaños mayúsculos, sin embargo en esta oportunidad el ingenio volvió a llevarse los aplausos de la comunidad en internet y en la vida real. Y es que una mototaxi se convirtió en el atractivo turístico de esta zona del país, pues se transformó en un auténtico trineo para trasladarse por las calles de la ciudad.

¡Del mercado de Jamaica para el mundo! Así se preparan los mejores huaraches

¿Qué pasó con esta mototaxi que se transformó en trineo de Navidad?

En algunas zonas del país, trasladarse en las famosas mototaxis es cosa de todos los días. Sin embargo, el dueño de esta unidad decidió darle su toque de fantasía a sus traslados diarios. Con esto en mente, transformó su vehículo en un trineo adornado conforme a la fecha navideña.

Lo que regularmente es una moto que tiene sus asientos para dos personas en la parte trasera, tiene a un reno que parece jalar al frente de la unidad y una caja tipo trineo donde se instalan los usuarios del servicio. Luces y un grinch en la parte trasera ofrecen un espectáculo visual que se vuelve toda una experiencia para los que se encuentran con este atractivo de fin de año.

Según la información compartida en redes sociales, el trineo navideño está en Chimalhuacán, específicamente en la zona de Piedras, enfrente de Bodega Aurrerá Plaza Chimalhuacán. Hoy ya es un transporte bastante solicitado y se espera que en los próximos días las personas quieran subirse previo a que se efectúen las fiestas de fin de año.

¿Esta mototaxi entra en la categoría de México Mágico vs IA?

En las últimas semanas en redes sociales ya se categorizaron los videos surrealistas en una comparativa entre México Mágico y la Inteligencia Artificial. Es decir, los usuarios argumentan que los videos que muestran situaciones sacadas de la lógica que ofrece el día a día en este país… incluso derrota a cualquier tipo de ingenio que pudiera mostrar la IA.

Por ello, es común leer en los comentarios de videos o imágenes que México le ganó a la producción de contenido de la Inteligencia Artificial. Y es que hay un folclor que solamente este país puede ofrecerle al mundo real y al de internet.