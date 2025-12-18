¡Tú eliges al ganador! Esta es la HORA LÍMITE para votar en La Granja VIP

Estamos viviendo los últimos días de La Granja VIP , y aunque este increíble reality show está por definir a sus finalistas, es importante que sepas que TODO, puede pasar antes de la gran Final.

Si bien, ha sido un camino muy largo donde hemos visto prácticamente de todo; desde el lado más vulnerable y humano de nuestros granjeros hasta su lado más animal, tú serás quien elija al ganador de esta edición, por lo que tus votos son de gran importancia.

Debes de estar al pendiente de la señal de nuestro querido conductor Adal Ramones durante el programa, cerca de las 10:00 pm para saber hasta que momento puedes apoyar a tu finalista.

¿Quiénes están nominados en La Granja VIP?

A un par de días de conocer al último granjero o granjera que será eliminados, hemos visto quizá la placa de nominados más intensa hasta la actualidad, pues está conformada por:



Eleazar Gómez

La Bea

César Doroteo

Alberto “El Patrón” Del Río

Por ello, tu granjero o granjera favorito necesitan de ti más que nunca pues se encuentran a un suspiro de estar en la gran Final de este domingo 21 de diciembre, en lo que será nuestra última Gala.

¿Quiénes están en la Final de La Granja VIP?

Hasta este jueves, los únicos granjeros que tienen su estadía asegurada, mejor dicho, su pase a la final son:



Alfredo Adame

Kim Shantal

¿Cómo votar en La Granja VIP México?

Como semana a semana, los fandoms de cada granjero y granjeras se han hecho notar, por lo que lo más seguro es que ya sepas cómo funciona la dinámica para votar pero por si las dudas te compartiremos cómo es que puedes hacerlo de manera rápida y sencilla, donde además de salvar a tu favorito, ¡Puedes elegir al ganador!

Debes de ingresar a nuestro sitio oficial y votar por el granjero que quieres que se quede, o en su defecto repartir tus 10 votos DIARIOS.

Tienes la posición de conseguir 10 votos extras si respondes una breve y sencilla encuesta, por lo que TÚ podrías hacer la diferencia.

Si prefieres votar a través de nuestra app de TvAztecaEnVivo, debes de entrar al apartado de La Granja VIP y de igual manera usar tus 10 votos diarios a tu gusto.

Estamos viviendo las últimas horas de La Granja VIP, el reality que revolucionó la televisión mexicana, donde de momento, ¿Quién ganará?