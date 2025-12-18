¿Quiénes son los MÁS GUAPOS de La Granja VIP para La Bea? ¡No creerás su Top 3!

La Bea protagonizó un divertido momento ante las cámaras 24/7 de La Granja VIP cuando le reveló a Teo, luego de mucha insistencia, su Top 3 de los granjeros más guapos de la temporada 2025... ¿estás de acuerdo con su lista o qué cambiarías?

¿Quiénes son los más guapos de La Granja VIP para La Bea?

Mientras se arreglaba en el tocador de La Granja VIP poco antes de la Gala de este miércoles en la que Alfredo Adame se consolidó como el segundo finalista del reality , La Bea fue sometida a un divertido interrogatorio por parte de Teo, quien no dudó ni un segundo en sacarle toda clase de chismes pícaros.

El asunto se puso colorado cuando Teo le preguntó a La Bea, sin pelos en la lengua, qué granjeros le habían parecido más guapos en casi 10 semanas de competencia... ¡la comediante no quiso responder al principio por el miedo a la funa, pero luego se animó a soltar todo ante las cámaras 24/7!

"¿Top 3 de los más guapos? A ver, voy a poner en el número 1 como el más guapo a César Doroteo (…) el número 2 es Kike Mayagoitia", dijo La Bea en medio de las risas... ¡hasta Teo estuvo de acuerdo con esta afirmación!

La standupera se hizo del rogar por unos minutos, pero luego soltó... ¡en exclusiva! que el último lugar de su Top 3 está ocupado por... ¡ el Tío Pepe !

"En el tercer lugar (…) el Tío Pepe, ¡es guapo! Con todo respeto", explicó La Bea... ¿qué te parece su lista de los más guapos de La Granja VIP, estás de acuerdo o cambiarías algún nombre?

