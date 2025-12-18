ÚLTIMA HORA: Ya tenemos al SEGUNDO FINALISTA de La Granja VIP, tras ganar El Duelo este 17 de diciembre

Cada vez estamos más cerca de la gran final de La Granja VIP, y llegó el momento de que comience a definirse quiénes tendrán mayor probabilidad de ganar esta competencia. En El Duelo del miércoles 17 de diciembre se enfrentaron Alfredo Adame y César Doroteo, siendo el primero quien consiguió la victoria y se convirtió en finalista.

Alfredo Adame ya es finalista de La Granja VIP

El "Golden Boy" y Teo compitieron en un reto tan intenso como impredecible, pues el triunfo dependía no solamente de su destreza y velocidad sino también de suerte.

Quién más es finalista en La Granja VIP

El martes 16 de diciembre vimos el primer Duelo de la semana, que tenía como propósito definir a la primera persona finalista y alguien que iría a la nominación. Por voto del público les tocó competir a La Bea y Kim Shantal en una prueba que se puso cardíaca, pero al final fue Kim quien consiguió su lugar como finalista.

En La Salvación del jueves 18 de diciembre, veremos quién es el tercer finalista.

Quiénes son los nominados en la última semana de La Granja VIP

Todavía falta un eliminado en este reality show, quien saldrá la noche del viernes. A lo largo de la semana se han ido definiendo los nominados: La Bea y César Doroteo han entrado a la lista por perder El Duelo, mientras El Patrón y Eleazar Gómez entraron por las votaciones de La Asamblea.

¡Vota para salvar a tu favorito!

Tu voto puede hacer la diferencia para que tu granjera o granjero favorito no sea el último eliminado. Entra al sitio web oficial de La Granja VIP o la app TV Azteca En Vivo para otorgar tus 10 votos diarios; si contestas las preguntas de una breve encuesta, puedes dar 10 votos extra.

La votación permanece abierta hasta que el viernes, durante el Programa En Vivo, Adal Ramones indique lo contrario; posteriormente se volverá a activar para que puedas ayudar a definir al ganador.