Horóscopo de Nana Calistar hoy, jueves 18 de diciembre; estos signos tendrán GRANDES oportunidades con el DINERO

¡El universo se ha manifestado! A escasos días de cerrar el año, la vibración de transformación y cambio puede sentirse a todo lo que da, pero no te preocupes. A continuación, te compartimos los horóscopos de Nana Calistar , quien ya dio conocer sus predicciones y recomendaciones para cada uno de los signos zodiacales hoy, jueves 18 de diciembre. ¿Será el regreso de un viejo amor o la llegada de alguien nuevo? ¿Dinero o simplemente suerte? Sigue leyendo y no te pierdas los consejos que los astros tienen para ti este jueves.

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 18 de diciembre?

Deja los rencores, suelta y enfócate sólo en ti. Estos últimos días son clave para que cierres el año como se debe. Estás en una buena etapa, así que ponte las pilas y actúa, porque querer no es lo mismo que hacer. Bájale al estrés y no te compliques con lo que tiene solución. Se avecina un viaje que te va caer como anillo al dedo. Sólo ten cuidado con no gastar de más. Se te vienen grandes días y buenas oportunidades en el dinero.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 18 de diciembre?

Un amor del pasado toca a tu puerta, pero ten cuidado que no viene con buenas intenciones. Aprende a decir que NO sin sentir culpa. Tu buena voluntad tiende a meterte en problemas, así que haz lo que te apetece a tí y no cargues con penas que no te corresponden. Ojo con el dinero, los gastos de última hora y las compras impulsivas. No gastes lo que no tienes. Presta atención a tu alrededor, porque te pueden estar rondando las envidias. No cuentes tus planes a cualquiera.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 18 de diciembre?

Corta de raíz ese amor que ya no te viene bien. Deja la nostalgia y enfócate en el presente, de lo contrario, no podrás avanzar. Siéntete feliz sin culpas. Se vienen oportunidades en lo profesional que te podrían traer mayor estabilidad, pero ojo con el auto-saboteo. No te dejes llevar por el miedo ni la flojera. Se avecina un evento social en el que tendrás un encuentro con alguien cercano. Ten cuidado con las caídas y los golpes, que últimamente andas muy distraído. Se aproximan chismes, pero de ti depende hacer oídos sordos y seguir con lo tuyo.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 18 de diciembre?

Cuida tus pertenencias, ya que puede venir la pérdida de objetos o documentos importantes. Si tienes pareja, se avecina una discusión, pero todo tiene solución. Se vienen algunos cambios de última hora, no dejes que te arruinen el día. Debes aprender a fluir y no querer tener el control de todo siempre. Se marca el regreso de una amistad del pasado, pero sus intenciones no son buenas. No permitas que los malos comentarios te den para abajo. Que todo lo malo se te resbale. Se vienen buenas oportunidades para mejorar tu ánimo y, sobre todo, tu economía. Agradece y verás como la vida te da más.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 18 de diciembre?

Saca de tu vida a esa gente que ya no te suma, la que te busca cuando necesita algo y luego se esfuman. Eres una persona que merece reciprocidad. Llegó el momento de valorarte y quererte más. Se viene la confesión de un secreto que te puede sorprender, pero no lo divulgues. También se aproxima una noticia importante que unirá más a la familia. Esto te traerá paz y estabilidad. Eso sí, cuida el dinero y no gastes lo que no tienes. Cuídate también de los embarazos no deseados y aléjate de relaciones de tres. Recuerda, tú eres el plato principal, no el de segunda mesa.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 18 de diciembre?

Se avecinan decepciones, y todo por esperar más de quien no debes. Aprende a ser más observador y no elevar tanto tus expectativas. En cuanto al amor, sé claro con lo que sientes, ya que podrías enamorarte de una amistad cercana, plantéate bien qué es lo que quieres y si es con esa persona o no. Se vienen cambios laborales, viajes y propuestas interesantes y, lo mejor de todo: ¡dinero inesperado! Úsalo sabiamente, pues la vida se está encargando de abrir tus caminos.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 18 de diciembre?

El que busca encuentra. Aguas con esas fotos o publicaciones en redes que te harán pasar corajes. Es necesario que tengas la cabeza fría, especialmente ahora que se avecinan chismes y traiciones. Se marca cierta envidia dentro de la familia, pero no es tu deber cargar con penas y culpas que no te corresponden. Tú sigue adelante con lo tuyo. En el amor, se ve alguien a la distancia que anda enamorado de ti. También se marca la llegada de una nueva persona, pero aguas, que sus intenciones no parecen ser 100% transparentes. Si tienes pareja, no hagas caso a chismes que solo buscan perjudicar la relación.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 18 de diciembre?

Presta atención a tu alimentación, que podrías tener una infección estomacal. Cuida también tus palabras, que puedes llegar a desquitarte con quien no lo merece. Enfócate más en tu familia, porque alguien cercano necesitará de ti. Se vienen nuevos retos y oportunidades esta semana. En cuanto al amor, alguien muy parecido a ti llega a tu vida, no temas volver a enamorarte. Si tienes pareja, aguas con la monotonía que puede enfriar la relación.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 18 de diciembre?

¡Al fin! Esas heridas del pasado comienzan a sanar. Sigue adelante con tu proceso. Si tienes pareja, cuídate de los celos y la desconfianza, que pueden ocasionar problemas donde no los hay. No juzgues tanto a quienes te rodean. Recuerda, cada quien tiene su batalla. Estás en un muy buen momento para hacer cambios que te ayuden a crecer como persona. Se avecina una situación familiar que fortalecerá aún más el vínculo. Se vienen proyectos que te harán madurar y crecer. Eso sí, aguas con hablar de más, ya que puedes herir a los demás. No todos tienen el mismo carácter que tú.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 18 de diciembre?

Sé honesto y deja las “mentiras piadosas” de lado. Se avecina un viaje corto que te ayudará a bajar el estrés. Necesitas velar más por ti y tus sueños, deja de esperar que los demás den lo mismo que ofreces. Pon atención a lo que sueñas, que se te podrían revelar mensajes importantes. Eso sí, cuida tu carácter, que podrías explotar con quien no lo merece. No descuides tu alimentación y mantente activo estos días. Se viene un período de cansancio emocional. Deja los celos de lado. Si tienes pareja, confía en él y no cierres el año con dramas donde no los hay.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 18 de diciembre?

No le temas a los cambios. Se vienen oportunidades y de ti dependerá si las tomas o no. Recuerda, vida solo hay una y las oportunidades no esperan a nadie. El vínculo con tu familia mejora y comienzas a sentir paz en tu corazón. También se avecina la llegada de una persona especial que te hará ver la vida diferente.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 18 de diciembre?

Marca límites y no dejes que te falten al respeto. Cuida tus palabras que podrías meterte en problemas innecesarios. Aprovecha estos últimos días del mes para cambiar todo lo que no te gusta; eso que te resta y te hace sentir inseguro. No te limites, ve por todo eso que deseas. Se vienen días buenos en los que aprenderás a soltar todo lo que no te deja avanzar. Ten cuidado con compras grandes, revisa siempre las letras chiquitas. Se avecina una muy buena oportunidad con el dinero, administrarlo bien, sino, se te irá como agua entre los dedos.

¿Cómo saber qué signo soy? Estos son los 12 signos del zodiaco, según tu fecha de nacimiento

En total, hay 12 signos del zodiaco, cada uno perteneciente a un elemento diferente: fuego, tierra, aire y agua. Tu signo del zodiaco depende de tu fecha de nacimiento. Estos son los signos a los que perteneces, según tu el día en el que naciste: