¡Se cerró la placa! Este es el último NOMINADO de La Granja VIP

Estamos en la última semana de La Granja VIP , las tensiones cada vez aumentan más y el tiempo es vital para cada granjero, para sobrevivir y pasar a La Gran Final. Este miércoles 17 de diciembre se llevó a cabo la segunda noche de duelo de nominación para conocer al siguiente finalista y nominado. Te contamos lo que sucedió.

¿Quién es el nuevo nominado de La Granja VIP y quién es el semifinalista?

El nuevo nominado de La Granja VIP es Cesar Doroteo y quién pasa a La Gran Final es Alfredo Adame, pues en esta segunda noche de duelo ambos se enfrentaron, dando su máximo esfuerzo para ganar la batalla de ser un semifinalista. Sin embargo, los puestos así quedaron y Teo fue quién posiciono como nominado.

¿Cómo fue el proceso para conocer al próximo finalista?

Este miércoles a la 9:00 pm se llevó a cabo la segunda noche de duelo, la cuál encabezaron los granjeros César Doroteo y Alfredo Adame, ambos pelearon para disputar su lugar en la semifinal, quién resultó perdedor y se sumó a la lista de nominados junto a Eleazar Gómez, Alberto del Río "El Patrón" y La Bea fue Teo, mientras que Adame, ganó su pase directo a La Gran Final.

Los granjeros César Doroteo y Alfredo Adame lograron sobrevivir por más de dos meses en la competencia. Ambos se enfrentaron durante muchas semanas a un cansancio mental, físico, utilizaron estrategias que resultaron, otras que no, en ocasiones su lugar en el programa corrió riesgo. Sin embargo, también vivieron momentos divertidos, llenos de felicidad y de orgullo por cada logró que los hizo subir de nivel.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Es muy importante aclarar que los votos son esenciales durante esta semana, solo el público es quién puede salvar a los granjeros. Este proceso es muy sencillo, se puede hacer completamente desde el sitio web , o bien, desde la aplicación móvil de TV Azteca, en la sección de votaciones solo se elige al participante y después se confirma el voto.

Cada vez faltan menos días para La Gran Final, así que no olvides darle tu apoyo a tu granjero favorito, ya que ese voto es esencial para salvarlo.