La carta final de Adame y Eleazar Gómez para imponerse al Cacaraqueo en La Granja VIP: “Mentalízate”

Alfredo Adame entró triunfante a la sala de La Granja VIP para anunciar, entre gritos de alegría, que él es el SEGUNDO FINALISTA de la temporada 2025... ¡el Team Muro está cerca de alcanzar la gloria, pero antes Eleazar Gómez debe salir de la placa de nominados!

¿Cuál es el último recurso del Team Muro para llegar a la FINAL de La Granja VIP?

Los críticos de La Granja VIP fueron claros en la Gala de este miércoles 17 de diciembre: si bien el Team Cacaraqueo estaba muy confiado en el triunfo de Teo, lo más recomendable era ver a Adame como finalista para que la competencia se viera equilibrada, algo que al final ocurrió.

Con Adame durmiendo tranquilo el resto de la semana ahora que es finalista junto con Kim Shantal, al Team Muro sólo le queda un último recurso para derribar al Team Cacaraqueo: que Eleazar Gómez gane el Duelo de Salvación de este jueves, salga de la placa y traicione a alguien del equipo rival.

Alfredo Adame sabe muy bien que el llamado "Golden kid" tiende mucho a hablar por los pasillos y a gritarlo todo esté donde esté, por lo que la noche de este miércoles antes de la cena le dio un importante consejo: ¡tomárselo con calma porque seguramente el juego de mañana estará muy duro!

"Mañana le tienes que dar con todo, mentalízate, tú humilde, tú tranquilo. Mentalízate, no hay de otra, yo creo que el (juego) de mañana va a estar mucho más pelón por la situación y va a ser mucho más fuerte que esto, tú mentalízate en hacer tu mejor esfuerzo", le aconsejó Adame a su aliado.

Mañana jueves tendrá lugar el Duelo de Salvación que sacará a un nominado de la zona de riesgo en La Granja VIP : ¿crees que este último recurso del Team Muro funcione o Eleazar Gómez se verá obligado a depender de los votos de su fandom? ¡Todo podría ocurrir! La cita es a las 09:00 de la noche a través de Azteca UNO.

