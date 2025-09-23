SSC comparte VIDEO sobre Chemita; así cumplió su sueño de ser policía por un día en la CDMX

En las últimas horas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó el triste fallecimiento de José María, conocido popularmente como “Chemita”, quien dejó este mundo a los 11 años de edad; sin embargo, antes de hacerlo pudo cumplir su sueño de ser policía por un día dentro de la CDMX.

La historia de “Chemita” es una de las más tristes pero, a su vez, esperanzadoras que este año ha traído. Y es que, tras luchar durante mucho tiempo contra una dura enfermedad, el pequeño José María perdió la batalla el 20 de septiembre, por lo que los policías de la SSC decidieron honrarlo de esta forma.

¿Chemita cumplió su sueño de ser policía por un día de la CDMX antes de morir?

Fue en junio pasado, más precisamente el domingo 15, que “Chemita” cumplió su sueño luego de ser nombrado Policía Honorario del Sector Coyoacán por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Durante dicho día, José María no solo portó el uniforme oficial, sino que también encabezó la ceremonia para recibir la Bandera Nacional.

🕊️ Murió “Chemita”, el niño de 11 años que soñaba con ser policía y lo logró 💙



José María fue nombrado Policía Honorario de la SSC CDMX en junio. Hoy, oficiales escoltaron su carroza fúnebre hasta el Panteón Civil de Dolores, despidiéndolo con honores.

El sueño de “Chemita” no solo quedó ahí, pues también logró presidir el pase de lista de los oficiales para, finalmente, acompañar a los policías en su búsqueda de brindar seguridad y tranquilidad a los vecinos. Por ende, los integrantes de la SSC lo consideran un símbolo de resiliencia y esperanza ante las adversidades diarias.

¿Cómo se despidió la SSC de “Chemita”?

Fue a través de un video compartido en sus redes sociales que la SSC honró la vida de José María, un niño que dejó este mundo a los 11 años pero que, sin embargo, dejó una huella importante entre los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Cabe mencionar que fue el pasado 22 de septiembre cuando amigos, familiares y autoridades se presentaron en el funeral del pequeño “Chemita”, el cual se realizó en la alcaldía Miguel Hidalgo. Para ello, los oficiales tuvieron a bien rendirle una guardia de honor mientras escoltaban su carroza hacia el panteón en donde fue sepultado.