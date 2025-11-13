¡Impactantes imágenes! Por negarse a pagar la extorsión, incendiaron su camioneta
Un vecino de la Isidro Fabela sufrió las consecuencias de negarse a pagar una extorsión: incendiaron su camioneta. ¡Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril!
TV Azteca
En la Isidro Fabela, unos sujetos le prendieron fuego a una camioneta por no pagar una extorsión. Así lo contaron vecinos del sur de la CDMX, quienes aseguran que en la zona han sido víctimas de ejecuciones, balazos y más. Tras el aviso del siniestro, las autoridades llegaron alrededor de 20 minutos después. Estas son las imágenes de los lamentables hechos que reporta ‘El Diablo’ Becerril.
