¡Impactantes imágenes! Por negarse a pagar la extorsión, incendiaron su camioneta

En la Isidro Fabela, unos sujetos le prendieron fuego a una camioneta por no pagar una extorsión. Así lo contaron vecinos del sur de la CDMX, quienes aseguran que en la zona han sido víctimas de ejecuciones, balazos y más. Tras el aviso del siniestro, las autoridades llegaron alrededor de 20 minutos después. Estas son las imágenes de los lamentables hechos que reporta ‘El Diablo’ Becerril.