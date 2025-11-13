inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Al Extremo
Video

¡Impactantes imágenes! Por negarse a pagar la extorsión, incendiaron su camioneta

Un vecino de la Isidro Fabela sufrió las consecuencias de negarse a pagar una extorsión: incendiaron su camioneta. ¡Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril!

Al Extremo
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

En la Isidro Fabela, unos sujetos le prendieron fuego a una camioneta por no pagar una extorsión. Así lo contaron vecinos del sur de la CDMX, quienes aseguran que en la zona han sido víctimas de ejecuciones, balazos y más. Tras el aviso del siniestro, las autoridades llegaron alrededor de 20 minutos después. Estas son las imágenes de los lamentables hechos que reporta ‘El Diablo’ Becerril.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×