Exatlón México | Mejores Momentos | Azules celebran defensa de la Villa y Rojos muestran señales de desgaste

Los Azules celebraron una defensa exitosa en Exatlón México, mientras El Equipo Rojo lamentó la derrota. Benyamin confesó que el encierro comienza a afectarlo, mientras Koke señaló que ganar La Villa 360 aumenta la presión en los rivales y Mono reconoció que el cansancio y el hartazgo ya se sienten en su equipo.

