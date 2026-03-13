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Exatlón México | Mejores Momentos | Azules celebran defensa de la Villa y Rojos muestran señales de desgaste

La defensa de La Villa desató celebraciones en los Azules y momentos de tensión dentro del Equipo Rojo.

Los Azules celebraron una defensa exitosa en Exatlón México, mientras El Equipo Rojo lamentó la derrota. Benyamin confesó que el encierro comienza a afectarlo, mientras Koke señaló que ganar La Villa 360 aumenta la presión en los rivales y Mono reconoció que el cansancio y el hartazgo ya se sienten en su equipo.

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