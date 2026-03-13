Exatlón México | Batalla por La Supervivencia | Rosique advierte que solo 8 puntos separan a los hombres de la eliminación
La lucha por la permanencia comienza en Exatlón México y la presión aumenta entre los atletas.
En el arranque de la semana 24 de Exatlón México, Antonio Rosique recordó que el alto rendimiento exige evolucionar constantemente. La Máxima Autoridad advirtió a los atletas que solo ocho puntos pueden marcar la diferencia entre continuar en la competencia o quedar fuera, elevando la tensión en la lucha por la permanencia.