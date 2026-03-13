uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exatlón México | Batalla por La Supervivencia | Rosique advierte que solo 8 puntos separan a los hombres de la eliminación

La lucha por la permanencia comienza en Exatlón México y la presión aumenta entre los atletas.

En el arranque de la semana 24 de Exatlón México, Antonio Rosique recordó que el alto rendimiento exige evolucionar constantemente. La Máxima Autoridad advirtió a los atletas que solo ocho puntos pueden marcar la diferencia entre continuar en la competencia o quedar fuera, elevando la tensión en la lucha por la permanencia.

Tags relacionados
Exatlón México Exatlón 2026

Videos

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo