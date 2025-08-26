VIDEO: Niña con sordera rompe en llanto al momento de escuchar la voz de su papá por primera vez

Cuando uno acude a las secciones de Tendencias en los distintos espacios de los espacios de comunicación es normal encontrar desgracias o humor de algún video que se viralizó en las horas recientes. Sin embargo, uno de los apartados que la gente realmente disfruta tiene como protagonistas los videos emotivos. En este caso, esta escena captada en una pieza videográfica se ganó de inmediato el corazón de los internautas.

¿Qué pasó con este video de la niña que escucha por primera vez la voz de su papá?

De primera instancia muchos no esperaban mucho alrededor del video. Se perciben a algunas personas en una “cita médica” que no parece tener nada extraordinario. Sin embargo prestando atención y entendiendo lo que estaba ocurriendo, faltó ver la cara de ilusión de la niña, que primero escuchó el golpe de un tambor.

Pero al momento de que su papá le empieza a hablar es cuando se rompe lo ordinario en el video. Aunque en una primera instancia la niña que estaba probando sus aparatos de audición no reacciona impresionada… se da cuenta de lo que estaba viviendo y se va con su papá para llorar de emoción.

¿Por qué la gente reaccionó tan emocionada al video de esta niña?

En ocasiones este tipo de contenido se observa con bebés pequeños que reciben este tipo de aparatos, pero la niña del video se ve más grande. Tal como lo dicen las redes, algo que resulta tan ordinario para muchos, se captó en esta pieza íntima donde la familia disfruta de un momento tan especial para todos los allí presentes.

La emoción de todos se evidencia con el llanto prolongado de la niña que por primera vez en su vida escuchó y entendió de manera clara lo que su papá le estaba diciendo. Y justamente el papá (Luis Herrarte) fue el que se manifestó en la viralización del video, pues comentó: “Es mi hija Fernanda Nikol, gracias por tantos likes y comentarios y de compartir el video, muchas gracias a todos”.

